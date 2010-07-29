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Баранов Николай Васильевич

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Место рождения

Заводуковск Тюменской обл.

Дата рождения

11.02.1956

Дата смерти

29.07.2010

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1956

Отец: Баранов Василий Георгиевич

Мать: Селезнева, Баранова Елена Ивановна

Заводуковск Тюменской обл.
Рождение ребёнка
08.07.1978

Сын: Баранов Иван Николаевич

Мать ребёнка: Баранова Валентина

Беломорск, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
28.12.1984

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Баранова Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баранова Валентина

Беломорск
Смерть
29.07.2010
Беломорк
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
городское кладбище Беломорск
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