Баранов Николай Васильевич
Место рожденияЗаводуковск Тюменской обл.
Дата рождения11.02.1956
Дата смерти29.07.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1956
Заводуковск Тюменской обл.
Рождение ребёнка
08.07.1978
Мать ребёнка: Баранова Валентина
Беломорск, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
28.12.1984
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Баранова Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Баранова Валентина
Беломорск
Смерть
29.07.2010
Беломорк
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
городское кладбище Беломорск