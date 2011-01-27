Баранова (Пашаева) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранова (Пашаева) Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

27.01.2011

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1956 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.07.1978

Сын: Баранов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Баранов Николай Васильевич

Беломорск, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
28.12.1984

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Баранов Николай Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баранов Николай Васильевич

Беломорск
Смерть
27.01.2011
Беломорк
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
городское кладбище Беломорск
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