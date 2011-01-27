Баранова (Пашаева) Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти27.01.2011
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.07.1978
Отец ребёнка: Баранов Николай Васильевич
Беломорск, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
28.12.1984
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Баранов Николай Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Беломорск
Смерть
27.01.2011
Беломорк
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
городское кладбище Беломорск