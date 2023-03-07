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Хохловъ Карпъ

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Место рождения

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1714

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714

Отец: Хохловъ Григорий

Мать: не указана

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1744

Сын: Хохловъ Прокофий

Мать ребёнка: Хохлова Матрена Никифорова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1746

Дочь: Абрамова Марфа

Мать ребёнка: Хохлова Матрена Никифорова

Рождение ребёнка
1747

Дочь: Василиса

Мать ребёнка: Хохлова Матрена Никифорова

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Хохлова Матрена Никифорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хохлова Матрена Никифорова

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