Хохловъ Карпъ
Место рождения
Дата рождения1714
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714
Отец: Хохловъ Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1744
Сын: Хохловъ Прокофий
Мать ребёнка: Хохлова Матрена Никифорова
Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Абрамова Марфа
Мать ребёнка: Хохлова Матрена Никифорова
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Василиса
Мать ребёнка: Хохлова Матрена Никифорова
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Хохлова Матрена Никифорова
Бракосочетание
Неизвестно