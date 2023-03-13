Хохловъ Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хохловъ Григорий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1690

Дата смерти

1756

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690

Отец: Хохловъ Федоръ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1714

Сын: Хохловъ Карпъ

Мать ребёнка: не указана

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1731

Сын: Хохловъ Степанъ

Мать ребёнка: не указана

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1738

Сын: Хохловъ Прокофий

Мать ребёнка: не указана

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1742

Сын: Хохловъ Маркелъ

Мать ребёнка: не указана

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
1756
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