Хохловъ Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1690
Дата смерти1756
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690
Отец: Хохловъ Федоръ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1714
Сын: Хохловъ Карпъ
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1731
Сын: Хохловъ Степанъ
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1738
Сын: Хохловъ Прокофий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1742
Сын: Хохловъ Маркелъ
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
1756