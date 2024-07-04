Семен Митрофанович
Место рождения
Дата рождения14.07.1805 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1805 ст.
Отец: Митрофан Тарасов
Мать: Мелания Андреева
Крещение
16.07.1805 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестный отец Ефрем Андреев
Место жительства
1818
Исповедная роспись. 11 лет.
Упоминание
1833
Исповедная роспись 1833
Смерть
Неизвестно