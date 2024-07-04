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Семен Митрофанович

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

14.07.1805 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1781 г.р.

Мать

Около 1784 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1805 ст.

Отец: Митрофан Тарасов

Мать: Мелания Андреева

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крещение
16.07.1805 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестный отец Ефрем Андреев
Место жительства
1818
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 11 лет.
Упоминание
1833
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись 1833
Смерть
Неизвестно

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