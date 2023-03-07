Хрѣнова (Пономарева) Анна
Место рождения
Дата рождения1836
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Пономаревъ Василій
Мать: Пономарева Марія
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Хрѣновъ Семенъ
Рождение ребёнка
1863
Сын: Хрѣновъ Ефимъ
Отец ребёнка: Хрѣновъ Семенъ
Рождение ребёнка
1864
Сын: Хрѣновъ Мефодій
Отец ребёнка: Хрѣновъ Семенъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марѳа
Отец ребёнка: Хрѣновъ Семенъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хрѣновъ Семенъ