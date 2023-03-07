Хрѣнова (Пономарева) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хрѣнова (Пономарева) Анна

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1836

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Пономаревъ Василій

Мать: Пономарева Марія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Хрѣновъ Семенъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1863

Сын: Хрѣновъ Ефимъ

Отец ребёнка: Хрѣновъ Семенъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1864

Сын: Хрѣновъ Мефодій

Отец ребёнка: Хрѣновъ Семенъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марѳа

Отец ребёнка: Хрѣновъ Семенъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хрѣновъ Семенъ

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