Хрѣновъ Семенъ
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смерти26.01.1875
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Хрѣновъ Прокофій
Мать: Хренова Марина Тимофеева
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Хрѣнова Анна
Рождение ребёнка
1863
Сын: Хрѣновъ Ефимъ
Мать ребёнка: Хрѣнова Анна
Рождение ребёнка
1864
Сын: Хрѣновъ Мефодій
Мать ребёнка: Хрѣнова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марѳа
Мать ребёнка: Хрѣнова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хрѣнова Анна
Смерть
26.01.1875
Причина смерти: отъ водянки