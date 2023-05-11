Хрѣновъ Семенъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХрѣновъ Семенъ

Хрѣновъ Семенъ

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1838

Дата смерти

26.01.1875

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Хрѣновъ Прокофій

Мать: Хренова Марина Тимофеева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Хрѣнова Анна

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1863

Сын: Хрѣновъ Ефимъ

Мать ребёнка: Хрѣнова Анна

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1864

Сын: Хрѣновъ Мефодій

Мать ребёнка: Хрѣнова Анна

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марѳа

Мать ребёнка: Хрѣнова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хрѣнова Анна

Смерть
26.01.1875
Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: отъ водянки
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close