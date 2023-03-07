Заньковецкая (Адасовская) Мария Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заньковецкая (Адасовская) Мария Константиновна

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Место рождения

Заньки, Чернігівська область

Дата рождения

04.08.1854

Дата смерти

04.10.1934

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1854

Отец: Адасовский Константин Константинович

Мать: Адасовская Мария Васильевна

Заньки, Чернігівська область
Бракосочетание
1875

Муж: Хлыстов Алексей Антонович

Место жительства
1918
Киев, Киевский уезд
Место жительства
1918
Б.Васильковская (Красноармейская) 121
Развод
Неизвестно

Муж: Хлыстов Алексей Антонович

Развод
Неизвестно

Муж: Хлыстов Алексей Антонович

Работа или профессия
Неизвестно
Артистка
Смерть
04.10.1934
Киев, Киевский уезд
Похороны
1934
Киев, Киевский уезд
Байково кладбище
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