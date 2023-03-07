Заньковецкая (Адасовская) Мария Константиновна
Место рождения
Дата рождения04.08.1854
Дата смерти04.10.1934
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1854
Бракосочетание
1875
Место жительства
1918
Место жительства
1918
Б.Васильковская (Красноармейская) 121
Развод
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Артистка
Смерть
04.10.1934
Похороны
1934
Байково кладбище