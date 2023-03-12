Кузнецов Николай Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смерти1929
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Массне Мария Николаевна
Мать ребёнка: Кузнецова Екатерина Ильинична
Одесса, Одеська область
Работа или профессия
Неизвестно
живописец, член Императорской Академии художеств
Смерть
1929