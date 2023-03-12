Кузнецов Николай Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов Николай Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

1929

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Массне Мария Николаевна

Мать ребёнка: Кузнецова Екатерина Ильинична

Одесса, Одеська область
Работа или профессия
Неизвестно
живописец, член Императорской Академии художеств
Смерть
1929
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