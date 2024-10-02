Schäffer Gottfried
Место рожденияНовоСаратовка
Дата рождения10.02.1777
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1777
Отец: Schäffer/Schaeffer/Schaefer Georg Jacob
Мать: Schäffer/Schaeffer/Schaefer (Reich) Katharina Maria Charlotte
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Geweiler (Schäffer) Elisabeth
Мать ребёнка: Schäffer (Wilewald) Charlotte Marie
Место жительства
Между 1796 и 1797
примаком у тестя
Бракосочетание
22.04.1796
Рождение ребёнка
05.03.1813
Дочь: Muhß (Schäffer) Catharina
Мать ребёнка: Schäffer (Wilewald) Charlotte Marie
Смерть
Неизвестно