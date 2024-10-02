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Schäffer Gottfried

Место рождения

НовоСаратовка

Дата рождения

10.02.1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1777

Отец: Schäffer/Schaeffer/Schaefer Georg Jacob

Мать: Schäffer/Schaeffer/Schaefer (Reich) Katharina Maria Charlotte

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Geweiler (Schäffer) Elisabeth

Мать ребёнка: Schäffer (Wilewald) Charlotte Marie

Место жительства
Между 1796 и 1797
примаком у тестя
Бракосочетание
22.04.1796

Жена: Schäffer (Wilewald) Charlotte Marie

Рождение ребёнка
05.03.1813

Дочь: Muhß (Schäffer) Catharina

Мать ребёнка: Schäffer (Wilewald) Charlotte Marie

Смерть
Неизвестно

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