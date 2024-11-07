Schäffer (Wilewald) Charlotte Marie
Место рожденияВерхняя Ижора
Дата рождения03.04.1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1780
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Schäffer ?
Отец ребёнка: Schäffer Gottfried
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Geweiler (Schäffer) Elisabeth
Отец ребёнка: Schäffer Gottfried
Бракосочетание
22.04.1796
Муж: Schäffer Gottfried
Рождение ребёнка
05.03.1813
Дочь: Muhß (Schäffer) Catharina
Отец ребёнка: Schäffer Gottfried
Смерть
Неизвестно