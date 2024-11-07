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Schäffer (Wilewald) Charlotte Marie

Место рождения

Верхняя Ижора

Дата рождения

03.04.1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1780

Отец: Wilewald Johann Lorentz

Мать: Wilewald (Schroeder) Catharina

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Schäffer ?

Отец ребёнка: Schäffer Gottfried

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Geweiler (Schäffer) Elisabeth

Отец ребёнка: Schäffer Gottfried

Бракосочетание
22.04.1796

Муж: Schäffer Gottfried

Рождение ребёнка
05.03.1813

Дочь: Muhß (Schäffer) Catharina

Отец ребёнка: Schäffer Gottfried

Смерть
Неизвестно

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