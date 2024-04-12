Малыгина (-) Ольга Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малыгина (-) Ольга Николаевна

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Малыгин Алексей Иванович

Отец ребёнка: Малыгин Иван Николаевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1860

Сын: Малыгин Федор Иванович

Отец ребёнка: Малыгин Иван Николаевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
26.02.1892

Муж: Меншутин Иван Осипов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малыгин Иван Николаевич

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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