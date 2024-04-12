Малыгина (-) Ольга Николаевна
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Рождение ребёнка
1859
Отец ребёнка: Малыгин Иван Николаевич
Рождение ребёнка
1860
Отец ребёнка: Малыгин Иван Николаевич
Бракосочетание
26.02.1892
Муж: Меншутин Иван Осипов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно