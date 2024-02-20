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Зипир Тимофей Васильевич

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Зипир Василий Георгиевич

Мать: София

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
22.05.1867

Жена: Екатерина Николаевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
07.03.1868

Сын: Зипир Василий Тимофеевич

Мать ребёнка: Екатерина Николаевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1870

Сын: Зипир Илья Тимофеевич

Мать ребёнка: Екатерина Николаевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
13.06.1872

Сын: Зипир Дмитрий Тимофеевич

Мать ребёнка: Екатерина Николаевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
04.10.1874

Сын: Зипир Николай Тимофеевич

Мать ребёнка: Екатерина Николаевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
08.10.1876

Сын: Зипир Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Екатерина Николаевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
25.10.1879

Сын: Зипир Михаил Тимофеевич

Мать ребёнка: Екатерина Николаевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
01.05.1882

Сын: Зипир Стефан Тимофеевич

Мать ребёнка: Екатерина Николаевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
13.07.1884

Дочь: Елена Тимофеевна

Мать ребёнка: Екатерина Николаевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
07.02.1887

Дочь: Калафат Анастасия Тимофеевна

Мать ребёнка: Екатерина Николаевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
10.03.1889

Дочь: София Тимофеевна

Мать ребёнка: Екатерина Николаевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
13.12.1891

Сын: Зипир Спиридон Тимофеевич

Мать ребёнка: Екатерина Николаевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно
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