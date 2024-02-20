Зипир Тимофей Васильевич
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1845
Отец: Зипир Василий Георгиевич
Мать: София
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
22.05.1867
Жена: Екатерина Николаевна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
07.03.1868
Мать ребёнка: Екатерина Николаевна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1870
Мать ребёнка: Екатерина Николаевна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
13.06.1872
Мать ребёнка: Екатерина Николаевна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
04.10.1874
Мать ребёнка: Екатерина Николаевна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
08.10.1876
Мать ребёнка: Екатерина Николаевна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
25.10.1879
Мать ребёнка: Екатерина Николаевна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
01.05.1882
Мать ребёнка: Екатерина Николаевна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
13.07.1884
Дочь: Елена Тимофеевна
Мать ребёнка: Екатерина Николаевна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
07.02.1887
Дочь: Калафат Анастасия Тимофеевна
Мать ребёнка: Екатерина Николаевна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
10.03.1889
Дочь: София Тимофеевна
Мать ребёнка: Екатерина Николаевна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
13.12.1891
Сын: Зипир Спиридон Тимофеевич
Мать ребёнка: Екатерина Николаевна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно