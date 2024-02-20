Зипир Василий Тимофеевич
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения07.03.1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1868
Отец: Зипир Тимофей Васильевич
Мать: Екатерина Николаевна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
19.02.1888
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
05.02.1890
Сын: Зипир Харлампий Васильевич
Мать ребёнка: Зипир Агрипина Дмитриевна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
15.03.1891
Мать ребёнка: Зипир Агрипина Дмитриевна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
27.06.1894
Дочь: Сарра Васильевна
Мать ребёнка: Зипир Агрипина Дмитриевна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
14.09.1896
Мать ребёнка: Зипир Агрипина Дмитриевна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
04.12.1898
Мать ребёнка: Зипир Агрипина Дмитриевна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
18.02.1901
Мать ребёнка: Зипир Агрипина Дмитриевна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
18.06.1903
Мать ребёнка: Зипир Агрипина Дмитриевна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
26.11.1904
Дочь: Мария Васильевна
Мать ребёнка: Зипир Агрипина Дмитриевна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
20.10.1906
Дочь: Любовь Васильевна
Мать ребёнка: Зипир Агрипина Дмитриевна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
15.11.1907
Сын: Зипир Спиридон Васильевич
Мать ребёнка: Зипир Агрипина Дмитриевна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
30.07.1910
Мать ребёнка: Зипир Агрипина Дмитриевна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно