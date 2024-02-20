Калафат (Зипир) Анастасия Тимофеевна
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения07.02.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
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Рождение
07.02.1887
Отец: Зипир Тимофей Васильевич
Мать: Екатерина Николаевна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
06.09.1904
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
23.06.1910
Дочь: Елизавета Тимофеевна
Отец ребёнка: Калафат Тимофей Харлампиевич
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
01.02.1912
Сын: Калафат Василий Тимофеевич
Отец ребёнка: Калафат Тимофей Харлампиевич
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
05.12.1913
Сын: Калафат Николай Тимофеевич
Отец ребёнка: Калафат Тимофей Харлампиевич
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно