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Беляевский Трофим Васильевич

Место рождения

Рязанская, Белореченский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1847 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Беляевский Василий

Мать: ?

Рязанская, Белореченский муниципальный район, Краснодарский край
Военная служба
С 1942 по 21.03.1945
Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
ЦАМО РФ Астраханский ВПП опись-34226, дело-3
Военная служба
24.12.1942
Саратов, город Саратов, Саратовская область
ЦАМО РФ Саратовский ВПП опись-188105-65
Военная служба
С 21.03.1945 по 24.03.1945
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
ЦАМО РФ Астраханский ВПП опись-342256,дело-3
Смерть
Неизвестно

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