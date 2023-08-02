Беляевский Трофим Васильевич
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Беляевский Василий
Мать: ?
Военная служба
С 1942 по 21.03.1945
Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
ЦАМО РФ Астраханский ВПП опись-34226, дело-3
Военная служба
24.12.1942
Саратов, город Саратов, Саратовская область
ЦАМО РФ Саратовский ВПП опись-188105-65
Военная служба
С 21.03.1945 по 24.03.1945
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
ЦАМО РФ Астраханский ВПП опись-342256,дело-3
Смерть
Неизвестно