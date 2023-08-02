Беляевский Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляевский Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1881

Сын: Беляевский Александр Васильевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
26.08.1889

Сын: Беляевский Андриан Васильевич

Мать ребёнка: ?

Рязанская, Белореченский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1893

Сын: Беляевский Трофим Васильевич

Мать ребёнка: ?

Рязанская, Белореченский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Около 1900

Дочь: Дашкова Наталья Васильевна

Мать ребёнка: ?

Рязанская, Белореченский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно