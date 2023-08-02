Беляевский Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1881
Сын: Беляевский Александр Васильевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
26.08.1889
Сын: Беляевский Андриан Васильевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1893
Сын: Беляевский Трофим Васильевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1900
Дочь: Дашкова Наталья Васильевна
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно