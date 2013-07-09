Попова Арина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова Арина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.07.2013

Пол

Женский

Отец

1987 г.р.

Мать

1990 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.2013

Отец: Попов Николай Ильич

Мать: Губина Оксана Сергеевна

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