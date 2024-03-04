Попов Николай Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.11.1987
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1987
Отец: Попов Илья Иванович
Мать: Попова Марина
Рождение ребёнка
07.04.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Губина Оксана Сергеевна
Рождение ребёнка
09.07.2013
Дочь: Попова Арина Николаевна
Мать ребёнка: Губина Оксана Сергеевна
Рождение ребёнка
09.07.2013
Дочь: Попова Арина Николаевна