Трикина Мария Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрикина Мария Павловна

Трикина Мария Павловна

Место рождения

с. Красково Выхинской волости Московского уезда, Московская область

Дата рождения

1854

Дата смерти

17.03.1905

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1843 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Павел

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
27.01.1893

Муж: Трикин Гаврила Михайлович

Второй брак у обоих. Она солдатская вдова
Смерть
17.03.1905
Причина смерти: от паралича
Похороны
19.03.1905

Мы используем куки для улучшения работы сайта.