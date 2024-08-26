Трикина Мария Павловна
Место рожденияс. Красково Выхинской волости Московского уезда, Московская область
Дата рождения1854
Дата смерти17.03.1905
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Павел
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
27.01.1893
Второй брак у обоих. Она солдатская вдова
Смерть
17.03.1905
Причина смерти: от паралича
Похороны
19.03.1905