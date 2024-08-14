Бабушкин Анатолий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.11.1932
Дата смерти06.01.1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.11.1954
Дочь: Медведева (Бабушкина) Татьяна Анатольевна
Мать ребёнка: Бабушкина (Сергеева) Надежда Васильевна
Рождение ребёнка
17.05.1957
Сын: Бабушкин Евгений Михайлович
Мать ребёнка: Бабушкина (Сергеева) Надежда Васильевна
проживает в поселке Пионер
Смерть
06.01.1988