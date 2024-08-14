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Бабушкин Анатолий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.11.1932

Дата смерти

06.01.1988

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабушкина (Сергеева) Надежда Васильевна

Рождение ребёнка
01.11.1954

Дочь: Медведева (Бабушкина) Татьяна Анатольевна

Мать ребёнка: Бабушкина (Сергеева) Надежда Васильевна

Рождение ребёнка
17.05.1957

Сын: Бабушкин Евгений Михайлович

Мать ребёнка: Бабушкина (Сергеева) Надежда Васильевна

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
проживает в поселке Пионер
Смерть
06.01.1988
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область

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