Бабушкина (Сергеева) Надежда Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабушкина (Сергеева) Надежда Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.06.1931

Дата смерти

01.02.2017

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1931

Отец: Сергеев Василий

Мать: Сергеева (Головина) Дарья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабушкин Анатолий Михайлович

Рождение ребёнка
01.11.1954

Дочь: Медведева (Бабушкина) Татьяна Анатольевна

Отец ребёнка: Бабушкин Анатолий Михайлович

Рождение ребёнка
17.05.1957

Сын: Бабушкин Евгений Михайлович

Отец ребёнка: Бабушкин Анатолий Михайлович

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
проживает в поселке Пионер
Смерть
01.02.2017
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область

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