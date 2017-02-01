Бабушкина (Сергеева) Надежда Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.06.1931
Дата смерти01.02.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1931
Отец: Сергеев Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.11.1954
Дочь: Медведева (Бабушкина) Татьяна Анатольевна
Отец ребёнка: Бабушкин Анатолий Михайлович
Рождение ребёнка
17.05.1957
Сын: Бабушкин Евгений Михайлович
Отец ребёнка: Бабушкин Анатолий Михайлович
проживает в поселке Пионер
Смерть
01.02.2017