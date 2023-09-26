Булсунаева (Закшеева) Маргарита Сариковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булсунаева (Закшеева) Маргарита Сариковна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.03.1959

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1959

Отец: не указан

Мать: Закшеева Мария Сариковна

Рождение ребёнка
08.10.1981

Сын: Закшеев Александр Николаевич

Отец ребёнка: Булсунаев Александр Антонович

Рождение ребёнка
05.05.1985

Дочь: Людмила Александровна

Отец ребёнка: Булсунаев Александр Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булсунаев Александр Антонович

Место жительства
Неизвестно
Нерюнгри, Нерюнгринский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
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