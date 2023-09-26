Булсунаева (Закшеева) Маргарита Сариковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.03.1959
ПолЖенский
ОтецНе указан
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1959
Мать: Закшеева Мария Сариковна
Рождение ребёнка
08.10.1981
Сын: Закшеев Александр Николаевич
Отец ребёнка: Булсунаев Александр Антонович
Рождение ребёнка
05.05.1985
Дочь: Людмила Александровна
Отец ребёнка: Булсунаев Александр Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Нерюнгри, Нерюнгринский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)