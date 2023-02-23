Федотова Татьяна Лазаревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотова Татьяна Лазаревна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.12.1888

Сын: Федотов (унтер-Офицер) Пмв Ефим Ильич

Отец ребёнка: Федотов Илья Евгеньевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.10.1891

Сын: Федотов Вов Михаил Ильич

Отец ребёнка: Федотов Илья Евгеньевич

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
11.03.1894

Дочь: Матрена Ильинична

Отец ребёнка: Федотов Илья Евгеньевич

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
28.06.1896

Дочь: Мария Ильинична

Отец ребёнка: Федотов Илья Евгеньевич

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
06.04.1898

Дочь: Александра Ильинична

Отец ребёнка: Федотов Илья Евгеньевич

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
10.06.1905

Сын: Федотов Тимофей Ильич

Отец ребёнка: Федотов Илья Евгеньевич

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
05.07.1907

Дочь: Ольга Ильинична

Отец ребёнка: Федотов Илья Евгеньевич

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федотов Илья Евгеньевич

Смерть
Неизвестно
Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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