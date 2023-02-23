Федотова Татьяна Лазаревна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.12.1888
Сын: Федотов (унтер-Офицер) Пмв Ефим Ильич
Отец ребёнка: Федотов Илья Евгеньевич
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.10.1891
Отец ребёнка: Федотов Илья Евгеньевич
Рождение ребёнка
11.03.1894
Дочь: Матрена Ильинична
Отец ребёнка: Федотов Илья Евгеньевич
Рождение ребёнка
28.06.1896
Дочь: Мария Ильинична
Отец ребёнка: Федотов Илья Евгеньевич
Рождение ребёнка
06.04.1898
Дочь: Александра Ильинична
Отец ребёнка: Федотов Илья Евгеньевич
Рождение ребёнка
10.06.1905
Отец ребёнка: Федотов Илья Евгеньевич
Рождение ребёнка
05.07.1907
Дочь: Ольга Ильинична
Отец ребёнка: Федотов Илья Евгеньевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно