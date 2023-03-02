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Кудрик Алексей Кириллович
Кудрик Алексей Кириллович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1928
Дата смерти
2006
Пол
Мужской
Отец
Кудрик Кирилл
1905 г.р.
Мать
Кудрик (Попович) Наталья Федоровна
1907 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец:
Кудрик Кирилл
Мать:
Кудрик Наталья Федоровна
Смерть
2006
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