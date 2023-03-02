Кудрик Алексей Кириллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудрик Алексей Кириллович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

2006

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1907 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Кудрик Кирилл

Мать: Кудрик Наталья Федоровна

Смерть
2006
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