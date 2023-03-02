Кудрик Кирилл
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.03.1924
Мать ребёнка: Кудрик Наталья Федоровна
Татьяновка, Москаленский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1928
Сын: Кудрик Алексей Кириллович
Мать ребёнка: Кудрик Наталья Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кудрик Наталья Федоровна
Смерть
1977