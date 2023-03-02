Кудрик Кирилл — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудрик Кирилл

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

1977

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.03.1924

Сын: Кудрик Степан Кириллович

Мать ребёнка: Кудрик Наталья Федоровна

Татьяновка, Москаленский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1928

Сын: Кудрик Алексей Кириллович

Мать ребёнка: Кудрик Наталья Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кудрик Наталья Федоровна

Смерть
1977
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