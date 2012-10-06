Ермилина (Чупина) Раиса Николаевна 14.01.1926 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ермилина (Чупина) Раиса Николаевна

Место рождения

Камышлов, Камышловский, Свердловская область

Дата рождения

14.01.1926

Дата смерти

06.10.2012

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1926

Отец: Чупин Николай Васильевич

Мать: Чупина Екатерина Михайловна

Камышлов, Камышловский, Свердловская область
Место жительства
Неизвестно
Обнинск, город Обнинск, Калужская область
Бракосочетание
27.10.1950

Муж: Ермилин Константин Васильевич

Рождение ребёнка
22.06.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ермилин Константин Васильевич

Рождение ребёнка
16.05.1960

Сын: Ермилин Олег Константинович

Отец ребёнка: Ермилин Константин Васильевич

Обнинск, город Обнинск, Калужская область
Смерть
06.10.2012
Обнинск, город Обнинск, Калужская область

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