Ермилина (Чупина) Раиса Николаевна
Место рождения
Дата рождения14.01.1926
Дата смерти06.10.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1926
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
27.10.1950
Рождение ребёнка
22.06.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ермилин Константин Васильевич
Рождение ребёнка
16.05.1960
Сын: Ермилин Олег Константинович
Отец ребёнка: Ермилин Константин Васильевич
Смерть
06.10.2012