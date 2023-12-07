Чупина Екатерина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смерти22.04.1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.11.1913
Отец ребёнка: Чупин Николай Васильевич
Рождение ребёнка
14.01.1926
Дочь: Ермилина Раиса Николаевна
Отец ребёнка: Чупин Николай Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чупин Николай Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чупин Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Чупин Николай Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
22.04.1955