Чупина Екатерина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чупина Екатерина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

22.04.1955

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1891 г.р.

Дети

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.11.1913

Сын: Чупин Николай Николаевич

Отец ребёнка: Чупин Николай Васильевич

Камышлов, Камышловский, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.01.1926

Дочь: Ермилина Раиса Николаевна

Отец ребёнка: Чупин Николай Васильевич

Камышлов, Камышловский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чупин Николай Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чупин Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Чупин Николай Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чупин Николай Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Камышлов, Камышловский, Свердловская область
Смерть
22.04.1955
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