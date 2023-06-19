Пухлова (Коноплина) Анна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1919
Дата смерти01.01.1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.03.1938
Сын: Пухлов Алексей Александрович
Отец ребёнка: Пухлов Александр Александрович
Рождение ребёнка
12.10.1945
Сын: Пухлов Анатолий Александрович
Отец ребёнка: Пухлов Александр Александрович
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.01.1984