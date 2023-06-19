Пухлова (Коноплина) Анна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПухлова (Коноплина) Анна Павловна

Пухлова (Коноплина) Анна Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1919

Дата смерти

01.01.1984

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.03.1938

Сын: Пухлов Алексей Александрович

Отец ребёнка: Пухлов Александр Александрович

Рождение ребёнка
12.10.1945

Сын: Пухлов Анатолий Александрович

Отец ребёнка: Пухлов Александр Александрович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пухлов Александр Александрович

Смерть
01.01.1984
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close