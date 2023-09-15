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Alfthan Edward Wilhelm Алексеевич

Место рождения

Бежецк, Тверская губ. Российская Империя

Дата рождения

21.06.1864

Дата смерти

11.01.1925

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1864

Отец: Alfthan Alexis Карлович

Мать: Alfthan Sofie Emilia

Бежецк, Тверская губ. Российская Империя
Рождение ребёнка
1892

Сын: Alfthan Vladimir Eduardovich

Мать ребёнка: Alfthan Varvara Sergeyevna

Тверь, Российская Империя
Рождение ребёнка
1902

Сын: Alfthan Alexei Eduardovich

Мать ребёнка: Alfthan Varvara Sergeyevna

Тверь, Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
11.01.1925
Тверь, СССР
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