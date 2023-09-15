Alfthan Edward Wilhelm Алексеевич
Место рожденияБежецк, Тверская губ. Российская Империя
Дата рождения21.06.1864
Дата смерти11.01.1925
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1864
Отец: Alfthan Alexis Карлович
Мать: Alfthan Sofie Emilia
Бежецк, Тверская губ. Российская Империя
Рождение ребёнка
1892
Сын: Alfthan Vladimir Eduardovich
Мать ребёнка: Alfthan Varvara Sergeyevna
Тверь, Российская Империя
Рождение ребёнка
1902
Сын: Alfthan Alexei Eduardovich
Мать ребёнка: Alfthan Varvara Sergeyevna
Тверь, Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
11.01.1925
Тверь, СССР