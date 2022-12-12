Шутова Варвара Саввична
Место рождения
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1753
Сын: Шутов Сильвестр Федорович
Отец ребёнка: Шутов Федор Андреевич
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Шутов Федор Андреевич
Рождение ребёнка
1760
Сын: Шутов Петр Федорович
Отец ребёнка: Шутов Федор Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно