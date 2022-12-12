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Шутова Варвара Саввична

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Место рождения

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1753

Сын: Шутов Сильвестр Федорович

Отец ребёнка: Шутов Федор Андреевич

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Шутов Федор Андреевич

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1760

Сын: Шутов Петр Федорович

Отец ребёнка: Шутов Федор Андреевич

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шутов Федор Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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