Шутов Федор Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: Шутов Андрей Кондратьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1753
Сын: Шутов Сильвестр Федорович
Мать ребёнка: Шутова Варвара Саввична
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Шутова Варвара Саввична
Рождение ребёнка
1760
Сын: Шутов Петр Федорович
Мать ребёнка: Шутова Варвара Саввична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шутова Варвара Саввична
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно