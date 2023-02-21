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Шутов Федор Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Шутов Андрей Кондратьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1753

Сын: Шутов Сильвестр Федорович

Мать ребёнка: Шутова Варвара Саввична

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: Шутова Варвара Саввична

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1760

Сын: Шутов Петр Федорович

Мать ребёнка: Шутова Варвара Саввична

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шутова Варвара Саввична

Место жительства
Неизвестно
Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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