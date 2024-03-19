Мандрыка Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения06.09.1894
Дата смерти14.02.1965
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1894
Отец: Мандрыка Иван Акимович
Мать: Мандрыка Юлия Ильинична
Крёстный отец – Его Императорское Величество Государь Император Николай II.
Образование
1901
Образовательное учреждение: Гимназия Специальность: общее образование Уровень образования: среднее
Образование
С 1910 по 06.11.1914
Образовательное учреждение: Морской корпус Специальность: гардемарин Уровень образования: среднее специальное По окончании Отдельных гардемаринских классов произведён в мичманы.
Военная служба
29.04.1915
Род войск: Черноморский военный флот Воинское звание: мичман Служба вахтенный офицером на линейном корабле «Пантелеймон». Первое участие в походе 24—26 мая 1915 г. 30.06.1915 поход из Одессы в Севасто... Показать все
Бракосочетание
1915
Жена: Мандрыка Нина Павловна
После свадьбы переехали жить в Севастополь по месту службы мужа.
Рождение ребёнка
01.06.1916
Сын: Мандрыка Николай Михайлович
Мать ребёнка: Мандрыка Нина Павловна
Крёстный отец – Его Императорское Величество Государь Император Николай II в Севастополе 28.06.1918 г. При общении с родственниками и в переписке Николая звали Котик.
Военная служба
03.01.1917
Вернулся в Севастополь из очередного похода в район Босфора. 18.02.1917 Корабль покинул Большой севастопольский рейд и перешел к стенке артиллерийской мастерской в Корабельной бухте. В марте 1917 зако... Показать все
Военная служба
?.05.1917
Воинское звание: мичман В Добровольческой армии и ВСЮР.
Место жительства
?.03.1918
Пархомовка, Харківська область
Спасая от репрессий и голода, Михаил Иванович отправил семью из Севастополя в Пархомовку к Ларисе Антоновне Вдовиченко (Мандрыка).
Военная служба
19.01.1919
Воинское звание: лейтенант Добровольческая армия и ВСЮР.
Эмиграция
1919
Франция
Откуда: Одесса, Таврическая губерния, Российская империя Эвакуирован на корабле «Морис».
Эмиграция
1920
Откуда: Пархомовка, Краснокутский уезд, Харьковская губерния, Российская империя Жена Нина Павловна оставила в Пархомовке сына Николая с бабушкой Анной Генриховной Кавтарадзе и уехала к мужу в Францию... Показать все
Место жительства
22.08.1924
Бабушка Анна Генриховна Кавтарадзе увезла Николая к родителям через Варшаву.
Место жительства
1928
Член Кружка бывших воспитанников Морского корпуса и Отдельных гардемаринских классов.
Место жительства
1929
Николай живёт в одном доме с бабушкой, но мать не позволяет ей навестить внука. Со слов Анны Генриховны, дочь Нина душевно больна и её болезнь ухудшается, мало надежды на улучшение. Нужно изменить обс... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Офицер военно-морского флота
Место жительства
Неизвестно
Смерть
14.02.1965
Антиб, Франция