Мандрыка Николай Михайлович
Место рождения
Дата рождения01.06.1916
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1916
Отец: Мандрыка Михаил Иванович
Мать: Мандрыка Нина Павловна
Крёстный отец – Его Императорское Величество Государь Император Николай II в Севастополе 28.06.1918 г. При общении с родственниками и в переписке Николая звали Котик.
Место жительства
?.03.1918
Спасая от репрессий и голода, Михаил Иванович отправил семью из Севастополя в Пархомовку к Ларисе Антоновне Вдовиченко (Мандрыка).
Эмиграция
1919
Откуда: Пархомовка, Краснокутский уезд, Харьковская губерния, Российская империя Нина Павловна рассорилась с матерью, опасавшейся за внука, оставила ей сына, и уехала к мужу во Францию.
Место жительства
С 1919 по 1924
С бабушкой жили у Льва Фёдоровича и Ларисы Антоновны Вдовиченко.
Место жительства
22.08.1924
Бабушка Анна Генриховна Кавтарадзе увезла Николая к родителям через Варшаву.
Место жительства
1929
Николай живёт в одном доме с бабушкой, но мать не позволяет ей навестить внука. Со слов Анны Генриховны, дочь Нина душевно больна и её болезнь ухудшается, мало надежды на улучшение. Нужно изменить обс... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно