Рожнова (Мязина) Евдокия (Авдотья) Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1887
Дата смертиПосле 1919
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887
Отец: Мязин Игнатий Яковлевич
Мать: не указана
Бракосочетание
26.10.1903
Рождение ребёнка
08.09.1904
Отец ребёнка: Рожнов Матвей Тимофеевич
Рождение ребёнка
21.02.1906
Сын: Рожнов Евстафий Матвеевич
Отец ребёнка: Рожнов Матвей Тимофеевич
Рождение ребёнка
20.08.1919
Отец ребёнка: Рожнов Матвей Тимофеевич
Смерть
После 1919