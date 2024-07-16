Рожнова (Мязина) Евдокия (Авдотья) Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рожнова (Мязина) Евдокия (Авдотья) Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1887

Дата смерти

После 1919

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887

Отец: Мязин Игнатий Яковлевич

Мать: не указана

Бракосочетание
26.10.1903

Муж: Рожнов Матвей Тимофеевич

Новый Урень, Ульяновский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.09.1904

Сын: Рожнов Сергей Матвеевич

Отец ребёнка: Рожнов Матвей Тимофеевич

Новый Урень, Ульяновский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.02.1906

Сын: Рожнов Евстафий Матвеевич

Отец ребёнка: Рожнов Матвей Тимофеевич

Рождение ребёнка
20.08.1919

Сын: Рожнов Павел Матвеевич

Отец ребёнка: Рожнов Матвей Тимофеевич

Смерть
После 1919

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