Старцева (Болдырева) Анна Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
10.11.1882 ст.
2-й брак Сергей Петров Старцев 37 лет вдова от первого брака Анна Савельева Болдырева 35 лет
Рождение ребёнка
28.12.1882 ст.
Сын: Старцев Маркелл Сергеевич
Отец ребёнка: Старцев Сергей Петрович
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Старцева Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Старцев Сергей Петрович
Смерть
Неизвестно