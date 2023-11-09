Старцева (Болдырева) Анна Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старцева (Болдырева) Анна Савельевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1841 г.р.

Дети

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.11.1882 ст.

Муж: Старцев Сергей Петрович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
2-й брак Сергей Петров Старцев 37 лет вдова от первого брака Анна Савельева Болдырева 35 лет
Рождение ребёнка
28.12.1882 ст.

Сын: Старцев Маркелл Сергеевич

Отец ребёнка: Старцев Сергей Петрович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Старцева Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Старцев Сергей Петрович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно
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