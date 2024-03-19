Сталин (Джугашвили) Иосиф Виcсарионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сталин (Джугашвили) Иосиф Виcсарионович

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Место рождения

Гори, ქ. გორი, შიდა ქართლი

Дата рождения

21.12.1879

Дата смерти

05.03.1953

Пол

Мужской

Отец

1850 г.р.

Мать

1856 г.р.

Жена

1880 г.р.
1888 г.р.
1874 г.р.
1901 г.р.
1900 г.р.
1872 г.р.
1887 г.р.
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Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1879

Отец: Джугашвили Виссарион Иванович

Мать: Джугашвили Екатерина Георгиевна

Гори, ქ. გორი, შიდა ქართლი
Бракосочетание
1904

Жена: Джугашвили Екатерина Семеновна

Супруг(-а): Иосиф Виcсарионович Сталин (Джугашвили)
Рождение ребёнка
18.03.1907

Сын: Джугашвили Яков Иосифович

Мать ребёнка: Сталина Надежда Сергеевна

Кутаиси, ქ. ქუთაისი, იმერეთი
Рождение ребёнка
01.09.1911

Сын: Кузаков Константин Степанович

Мать ребёнка: Сталина Надежда Сергеевна

Сольвычегодск, Котласский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1916

Сын: Джугашвили Неизвестно

Мать ребёнка: Сталина Надежда Сергеевна

Рождение ребёнка
1917

Сын: Давыдов Александр Виссарионович

Мать ребёнка: Сталина Надежда Сергеевна

Бракосочетание
1917

Жена: Фомина Пелагея Георгиевна

Супруг(-а): Николай Фомин
Бракосочетание
1919

Жена: Сталина Надежда Сергеевна

Супруг(-а): Иосиф Виcсарионович Сталин (Джугашвили)
Бракосочетание
1919

Жена: Мария Прокопьевна

Супруг(-а): Надежда Сергеевна Сталина (Аллилуева)
Рождение ребёнка
05.03.1921

Сын: Сергеев Артем Федорович

Мать ребёнка: Сталина Надежда Сергеевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
21.03.1921

Сын: Джугашвили (сталин) Василий Иосифович

Мать ребёнка: Заславская Людмила Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
28.02.1926

Дочь: Peters Светлана Иосифовна

Мать ребёнка: Сталина Надежда Сергеевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Davydova Лидия Платоновнa

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вера Лазаревна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Заславская Людмила Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
General Secretary of the Central Committee of the Communist Party of the Soviet Union
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
05.03.1953
Москва, город федерального значения Москва
Zapadnyy administrativnyy okrug
Похороны
31.10.1961
Москва, город федерального значения Москва
Кремлевская стена (некрополь)
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