Сталин (Джугашвили) Иосиф Виcсарионович
Место рождения
Дата рождения21.12.1879
Дата смерти05.03.1953
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1879
Бракосочетание
1904
Супруг(-а): Иосиф Виcсарионович Сталин (Джугашвили)
Рождение ребёнка
18.03.1907
Сын: Джугашвили Яков Иосифович
Мать ребёнка: Сталина Надежда Сергеевна
Кутаиси, ქ. ქუთაისი, იმერეთი
Рождение ребёнка
01.09.1911
Сын: Кузаков Константин Степанович
Мать ребёнка: Сталина Надежда Сергеевна
Сольвычегодск, Котласский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1916
Мать ребёнка: Сталина Надежда Сергеевна
Рождение ребёнка
1917
Сын: Давыдов Александр Виссарионович
Мать ребёнка: Сталина Надежда Сергеевна
Бракосочетание
1917
Супруг(-а): Николай Фомин
Бракосочетание
1919
Супруг(-а): Иосиф Виcсарионович Сталин (Джугашвили)
Бракосочетание
1919
Жена: Мария Прокопьевна
Супруг(-а): Надежда Сергеевна Сталина (Аллилуева)
Рождение ребёнка
05.03.1921
Мать ребёнка: Сталина Надежда Сергеевна
Рождение ребёнка
21.03.1921
Сын: Джугашвили (сталин) Василий Иосифович
Мать ребёнка: Заславская Людмила Николаевна
Рождение ребёнка
28.02.1926
Дочь: Peters Светлана Иосифовна
Мать ребёнка: Сталина Надежда Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вера Лазаревна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
General Secretary of the Central Committee of the Communist Party of the Soviet Union
Место жительства
Неизвестно
Смерть
05.03.1953
Zapadnyy administrativnyy okrug
Похороны
31.10.1961
Кремлевская стена (некрополь)