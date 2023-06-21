Сталина (Аллилуева) Надежда Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сталина (Аллилуева) Надежда Сергеевна

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Место рождения

Baku, Azerbaijan

Дата рождения

22.09.1901

Дата смерти

09.11.1932

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Baku, Azerbaijan
Рождение ребёнка
18.03.1907

Сын: Джугашвили Яков Иосифович

Отец ребёнка: Сталин (джугашвили) Иосиф Виcсарионович

Кутаиси, ქ. ქუთაისი, იმერეთი
Рождение ребёнка
01.09.1911

Сын: Кузаков Константин Степанович

Отец ребёнка: Сталин (джугашвили) Иосиф Виcсарионович

Сольвычегодск, Котласский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1916

Сын: Джугашвили Неизвестно

Отец ребёнка: Сталин (джугашвили) Иосиф Виcсарионович

Рождение ребёнка
1917

Сын: Давыдов Александр Виссарионович

Отец ребёнка: Сталин (джугашвили) Иосиф Виcсарионович

Бракосочетание
1919

Муж: Сталин (джугашвили) Иосиф Виcсарионович

Супруг(-а): Иосиф Виcсарионович Сталин (Джугашвили)
Рождение ребёнка
05.03.1921

Сын: Сергеев Артем Федорович

Отец ребёнка: Сталин (джугашвили) Иосиф Виcсарионович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
28.02.1926

Дочь: Peters Светлана Иосифовна

Отец ребёнка: Сталин (джугашвили) Иосиф Виcсарионович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
09.11.1932
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Новодевичье кладбище