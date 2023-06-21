Сталина (Аллилуева) Надежда Сергеевна
Место рожденияBaku, Azerbaijan
Дата рождения22.09.1901
Дата смерти09.11.1932
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Baku, Azerbaijan
Рождение ребёнка
18.03.1907
Сын: Джугашвили Яков Иосифович
Отец ребёнка: Сталин (джугашвили) Иосиф Виcсарионович
Кутаиси, ქ. ქუთაისი, იმერეთი
Рождение ребёнка
01.09.1911
Сын: Кузаков Константин Степанович
Отец ребёнка: Сталин (джугашвили) Иосиф Виcсарионович
Сольвычегодск, Котласский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1916
Отец ребёнка: Сталин (джугашвили) Иосиф Виcсарионович
Рождение ребёнка
1917
Сын: Давыдов Александр Виссарионович
Отец ребёнка: Сталин (джугашвили) Иосиф Виcсарионович
Бракосочетание
1919
Супруг(-а): Иосиф Виcсарионович Сталин (Джугашвили)
Рождение ребёнка
05.03.1921
Отец ребёнка: Сталин (джугашвили) Иосиф Виcсарионович
Рождение ребёнка
28.02.1926
Дочь: Peters Светлана Иосифовна
Отец ребёнка: Сталин (джугашвили) Иосиф Виcсарионович
Смерть
09.11.1932
Похороны
Неизвестно
Новодевичье кладбище