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Золото Дмитрий Ставрильевич

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1824

Дата смерти

16.05.1886

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824

Отец: Золото Ставриль Трандафилович

Мать: Золото Василиса

Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Золото Илья Дмитриевич

Мать ребёнка: Золото Анастасия Дмитриевна

Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Золото Трандафил Дмитриевич

Мать ребёнка: Золото Анастасия Дмитриевна

Рождение ребёнка
Около 1859

Сын: Золото Трофим Дмитриевич

Мать ребёнка: Золото Анастасия Дмитриевна

Рождение ребёнка
02.01.1865

Дочь: Евфимия Дмитриевна

Мать ребёнка: Золото Анастасия Дмитриевна

Николаевская церковь,м/к-1865г.лист-58,зап.-1,ГАДО,Ф - 426-2-1 кадр-59.
Рождение ребёнка
Около 1865

Сын: Золото Феофан Дмитриевич

Мать ребёнка: Золото Анастасия Дмитриевна

Рождение ребёнка
01.11.1867

Сын: Золото Лефтерий Дмитриевич

Мать ребёнка: Золото Анастасия Дмитриевна

Николаевская церковь,м/к-1867г.лист-120,зап.-38,ГАДО,Ф - 426-2-1 кадр-121
Рождение ребёнка
22.11.1870

Сын: Золото Платон Дмитриевич

Мать ребёнка: Золото Анастасия Дмитриевна

Николаевская церковь,м/к-1870г.лист-217,зап.-53,ГАДО,Ф - 426-2-1 кадр-218
Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Золото Ефим Дмитриевич

Мать ребёнка: Золото Анастасия Дмитриевна

Рождение ребёнка
02.04.1878

Дочь: Фуното Фонотова Баркэт Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Золото Анастасия Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Золото Анастасия Дмитриевна

Смерть
16.05.1886
Причина смерти: Болезнь - паралич | Николаевская церковь,м/к-1886г.лист-37,зап.-28,ГАДО,Ф - 426-2-5 кадр-38
Похороны
17.05.1886
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