Золото Дмитрий Ставрильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1824
Дата смерти16.05.1886
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1824
Отец: Золото Ставриль Трандафилович
Мать: Золото Василиса
Рождение ребёнка
Около 1844
Мать ребёнка: Золото Анастасия Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 1858
Сын: Золото Трандафил Дмитриевич
Мать ребёнка: Золото Анастасия Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 1859
Мать ребёнка: Золото Анастасия Дмитриевна
Рождение ребёнка
02.01.1865
Дочь: Евфимия Дмитриевна
Мать ребёнка: Золото Анастасия Дмитриевна
Николаевская церковь,м/к-1865г.лист-58,зап.-1,ГАДО,Ф - 426-2-1 кадр-59.
Рождение ребёнка
Около 1865
Мать ребёнка: Золото Анастасия Дмитриевна
Рождение ребёнка
01.11.1867
Сын: Золото Лефтерий Дмитриевич
Мать ребёнка: Золото Анастасия Дмитриевна
Николаевская церковь,м/к-1867г.лист-120,зап.-38,ГАДО,Ф - 426-2-1 кадр-121
Рождение ребёнка
22.11.1870
Мать ребёнка: Золото Анастасия Дмитриевна
Николаевская церковь,м/к-1870г.лист-217,зап.-53,ГАДО,Ф - 426-2-1 кадр-218
Рождение ребёнка
Около 1870
Мать ребёнка: Золото Анастасия Дмитриевна
Рождение ребёнка
02.04.1878
Дочь: Фуното Фонотова Баркэт Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Золото Анастасия Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.05.1886
Причина смерти: Болезнь - паралич | Николаевская церковь,м/к-1886г.лист-37,зап.-28,ГАДО,Ф - 426-2-5 кадр-38
Похороны
17.05.1886