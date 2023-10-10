Золото Трандафил Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золото Трандафил Дмитриевич

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1858

Дата смерти

25.10.1904

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858

Отец: Золото Дмитрий Ставрильевич

Мать: Золото Анастасия Дмитриевна

Бракосочетание
До 1878

Жена: Золото Ульяна Христофоровна

Рождение ребёнка
10.10.1879

Сын: Золото Илья Трандафилович

Мать ребёнка: Золото Ульяна Христофоровна

Николаевская церковь,м/к-1879г.лист-152,зап.-28,ГАДО,Ф - 426-2-3 кадр-153.
Смерть
25.10.1904
Причина смерти: Болезнь - тиф | Николаевская церковь,м/к-1904г.лист-70,зап.-41,ГАДО,Ф - 426-2-10 кадр-71.
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