Золото Трандафил Дмитриевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1858
Дата смерти25.10.1904
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858
Бракосочетание
До 1878
Рождение ребёнка
10.10.1879
Сын: Золото Илья Трандафилович
Мать ребёнка: Золото Ульяна Христофоровна
Николаевская церковь,м/к-1879г.лист-152,зап.-28,ГАДО,Ф - 426-2-3 кадр-153.
Смерть
25.10.1904
Причина смерти: Болезнь - тиф | Николаевская церковь,м/к-1904г.лист-70,зап.-41,ГАДО,Ф - 426-2-10 кадр-71.