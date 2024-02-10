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Боромиков Александр Харитонович

Место рождения

сл. Ивановка Старооскольского уезда

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Боромиков Харитон Григорьевич

Мать: Боромикова ?

сл. Ивановка Старооскольского уезда
Рождение ребёнка
1848

Сын: Боромиков Логвин Александрович

Мать ребёнка: Боромикова Дарья Петровна

Троицкая, Волотовская волость, Новооскольский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боромикова Дарья Петровна

Место жительства
Неизвестно
сл. Ивановка Старооскольского уезда
Смерть
Неизвестно
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