Боромиков Александр Харитонович
Место рождениясл. Ивановка Старооскольского уезда
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Боромиков Харитон Григорьевич
Мать: Боромикова ?
сл. Ивановка Старооскольского уезда
Рождение ребёнка
1848
Сын: Боромиков Логвин Александрович
Мать ребёнка: Боромикова Дарья Петровна
Троицкая, Волотовская волость, Новооскольский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
сл. Ивановка Старооскольского уезда
Смерть
Неизвестно