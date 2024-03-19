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Цибисов Алексей Фёдорович

Место рождения

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1847

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Отец

1822 г.р.

Мать

1827 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Цибисов Фёдор Петрович

Мать: Цибисова Авдотья Хрисанфовна

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Смерть
1848
Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
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