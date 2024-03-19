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Цибисов Алексей Фёдорович
Цибисов Алексей Фёдорович
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Древо
Место рождения
Лопасня
, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Дата рождения
1847
Дата смерти
1848
Пол
Мужской
Отец
Цибисов Фёдор Петрович
1822 г.р.
Мать
Цибисова Авдотья Хрисанфовна
1827 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец:
Цибисов Фёдор Петрович
Мать:
Цибисова Авдотья Хрисанфовна
Лопасня
, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Смерть
1848
Лопасня
, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
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