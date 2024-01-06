Молль ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Молль ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Анакер Цецилия Георгиевна

Отец ребёнка: Молль (моль) Георг

Рождение ребёнка
1892

Сын: Молль (моль) Наполеон

Отец ребёнка: Молль (моль) Георг

г. Харьков Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зельма (Zelma)

Отец ребёнка: Молль (моль) Георг

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ида

Отец ребёнка: Молль (моль) Георг

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