Молль ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Анакер Цецилия Георгиевна
Отец ребёнка: Молль (моль) Георг
Рождение ребёнка
1892
Отец ребёнка: Молль (моль) Георг
г. Харьков Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зельма (Zelma)
Отец ребёнка: Молль (моль) Георг
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ида
Отец ребёнка: Молль (моль) Георг