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Молль (Моль) Наполеон

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Место рождения

г. Харьков Украина

Дата рождения

1892

Дата смерти

Около 1938

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Молль (моль) Георг

Мать: Молль ?

г. Харьков Украина
Рождение ребёнка
04.03.1922

Дочь: Сизоненко Зинаида

Мать ребёнка: Молль Антонина

г. Харьков Украина
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Алла

Мать ребёнка: Молль Антонина

г. Харьков Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Молль Александр

Мать ребёнка: Молль Антонина

г. Харьков Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Молль Анатолий

Мать ребёнка: Молль Антонина

г. Харьков Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Молль (моль) Виктор

Мать ребёнка: Молль Антонина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Молль Антонина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Около 1938
г. Харьков
Причина смерти: Расстрел
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