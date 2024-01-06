Молль (Моль) Наполеон
Место рожденияг. Харьков Украина
Дата рождения1892
Дата смертиОколо 1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Молль (моль) Георг
Мать: Молль ?
г. Харьков Украина
Рождение ребёнка
04.03.1922
Дочь: Сизоненко Зинаида
Мать ребёнка: Молль Антонина
г. Харьков Украина
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Алла
Мать ребёнка: Молль Антонина
г. Харьков Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Молль Александр
Мать ребёнка: Молль Антонина
г. Харьков Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Молль Анатолий
Мать ребёнка: Молль Антонина
г. Харьков Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Молль (моль) Виктор
Мать ребёнка: Молль Антонина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Молль Антонина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Около 1938
г. Харьков
Причина смерти: Расстрел