Клевакина (Созонова) Мария Спиридонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клевакина (Созонова) Мария Спиридонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853

Отец: Созонов Спиридон Крест. Д. Ганькиной Иванов

Мать: Созонова Матрона Васильева

Бракосочетание
27.01.1871

Муж: Клевакин Михаил Казак Ст. Полуденной Николаев

М. 27. Ж 17
Рождение ребёнка
01.11.1872

Сын: Клевакин Косма Михайлов

Отец ребёнка: Клевакин Михаил Казак Ст. Полуденной Николаев

Рождение ребёнка
23.11.1873

Сын: Клевакин Петр Михайлов

Отец ребёнка: Клевакин Михаил Казак Ст. Полуденной Николаев

Рождение ребёнка
09.10.1876

Сын: Клевакин Яков Михайлов

Отец ребёнка: Клевакин Михаил Казак Ст. Полуденной Николаев

Рождение ребёнка
12.12.1877

Дочь: Лукия Михайлова

Отец ребёнка: Клевакин Михаил Казак Ст. Полуденной Николаев

Рождение ребёнка
11.12.1879

Сын: Клевакин Даниил Михайлов

Отец ребёнка: Клевакин Михаил Казак Ст. Полуденной Николаев

Рождение ребёнка
12.03.1883

Сын: Клевакин Никифор Михайлов

Отец ребёнка: Клевакин Михаил Казак Ст. Полуденной Николаев

Рождение ребёнка
04.01.1888

Дочь: Сигклитикия Михайлова

Отец ребёнка: Клевакин Михаил Казак Ст. Полуденной Николаев

Смерть
Неизвестно
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