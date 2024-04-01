Клевакина (Созонова) Мария Спиридонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853
Бракосочетание
27.01.1871
М. 27. Ж 17
Рождение ребёнка
01.11.1872
Отец ребёнка: Клевакин Михаил Казак Ст. Полуденной Николаев
Рождение ребёнка
23.11.1873
Отец ребёнка: Клевакин Михаил Казак Ст. Полуденной Николаев
Рождение ребёнка
09.10.1876
Отец ребёнка: Клевакин Михаил Казак Ст. Полуденной Николаев
Рождение ребёнка
12.12.1877
Дочь: Лукия Михайлова
Отец ребёнка: Клевакин Михаил Казак Ст. Полуденной Николаев
Рождение ребёнка
11.12.1879
Отец ребёнка: Клевакин Михаил Казак Ст. Полуденной Николаев
Рождение ребёнка
12.03.1883
Сын: Клевакин Никифор Михайлов
Отец ребёнка: Клевакин Михаил Казак Ст. Полуденной Николаев
Рождение ребёнка
04.01.1888
Дочь: Сигклитикия Михайлова
Отец ребёнка: Клевакин Михаил Казак Ст. Полуденной Николаев
Смерть
Неизвестно