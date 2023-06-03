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Долгов Лев Маркеллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: Долгов Маркелл Петрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.02.1820

Сын: Долгов Алексей Львович

Мать ребёнка: Долгова Мелания Семеновна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.03.1822

Сын: Долгов Федот Львович

Мать ребёнка: Долгова Мелания Семеновна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.11.1823

Сын: Долгов Платон Львович

Мать ребёнка: Долгова Мелания Семеновна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1826 или 1827

Сын: Долгов Константин Львович

Мать ребёнка: Долгова Мелания Семеновна

Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Долгова Екатерина Львовна

Мать ребёнка: Долгова Мелания Семеновна

Рождение ребёнка
Около 1839

Сын: Долгов Митрофан Львович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долгова Мелания Семеновна

Смерть
Неизвестно
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