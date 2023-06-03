Долгов Лев Маркеллович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805
Отец: Долгов Маркелл Петрович
Рождение ребёнка
04.02.1820
Мать ребёнка: Долгова Мелания Семеновна
Рождение ребёнка
03.03.1822
Сын: Долгов Федот Львович
Мать ребёнка: Долгова Мелания Семеновна
Рождение ребёнка
18.11.1823
Мать ребёнка: Долгова Мелания Семеновна
Рождение ребёнка
1826 или 1827
Сын: Долгов Константин Львович
Мать ребёнка: Долгова Мелания Семеновна
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Долгова Екатерина Львовна
Мать ребёнка: Долгова Мелания Семеновна
Рождение ребёнка
Около 1839
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно