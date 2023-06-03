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Долгов Маркелл Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Долгов Лев Маркеллович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Долгов Максим Маркеллович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Долгов Кузьма Маркеллович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1817

Дочь: Долгова Елена Маркелловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
11.02.1820

Дочь: Долгова Агафия Маркелловна

Мать ребёнка: Долгова Пелагея Феофилактовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долгова Пелагея Феофилактовна

Смерть
Неизвестно