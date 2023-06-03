Долгов Маркелл Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1789
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1805
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1807
Сын: Долгов Максим Маркеллович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1812
Сын: Долгов Кузьма Маркеллович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1817
Дочь: Долгова Елена Маркелловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
11.02.1820
Дочь: Долгова Агафия Маркелловна
Мать ребёнка: Долгова Пелагея Феофилактовна
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно