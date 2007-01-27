Muehlberger Waldemar
Место рожденияНе указано
Дата рождения1934
Дата смерти27.01.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934
Отец: Muehlberger Georg Peter
Мать: Sabine
Рождение ребёнка
11.12.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.01.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
27.01.2007