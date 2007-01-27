Muehlberger Waldemar — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиMuehlberger Waldemar

Muehlberger Waldemar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1934

Дата смерти

27.01.2007

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

1900 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: Muehlberger Georg Peter

Мать: Sabine

Рождение ребёнка
11.12.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.01.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
27.01.2007

Мы используем куки для улучшения работы сайта.