Саяпин Пётр Никитович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.01.1915
Дата смерти08.01.1992
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.09.1937
Рождение ребёнка
23.06.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Крахмалева Александра Ивановна
Камышин, город Камышин, Волгоградская область
Рождение ребёнка
10.02.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Крахмалева Александра Ивановна
Смерть
08.01.1992
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния