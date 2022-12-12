Саяпин Пётр Никитович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саяпин Пётр Никитович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1915

Дата смерти

08.01.1992

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1917 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
15.09.1937

Жена: Крахмалева Александра Ивановна

Рождение ребёнка
23.06.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Крахмалева Александра Ивановна

Камышин, город Камышин, Волгоградская область
Рождение ребёнка
10.02.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Крахмалева Александра Ивановна

Смерть
08.01.1992
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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