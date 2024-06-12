Иванюк Андрей Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.1969
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1969
Отец: Иванюк Анатолий Петрович
Мать: Иванюк Галина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Иванюк Наталия Викторовна
Рождение ребёнка
29.08.1994
Мать ребёнка: Иванюк Наталия Викторовна
Рождение ребёнка
03.07.2000
Дочь: Иванюк Дарья Андреевна
Мать ребёнка: Иванюк Наталия Викторовна