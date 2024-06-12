Иванюк Андрей Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванюк Андрей Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1969

Пол

Мужской

Отец

1946 г.р.

Мать

1946 г.р.

Дети

1994 г.р.
2000 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1969

Отец: Иванюк Анатолий Петрович

Мать: Иванюк Галина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванюк Наталия Викторовна

Рождение ребёнка
29.08.1994

Сын: Иванюк Никита Андреевич

Мать ребёнка: Иванюк Наталия Викторовна

Рождение ребёнка
03.07.2000

Дочь: Иванюк Дарья Андреевна

Мать ребёнка: Иванюк Наталия Викторовна

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